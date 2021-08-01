Француз Эстебан Окон из команды «Альпин» стал победителем Гран-при Венгрии — 11 этапа «Формулы-1»

Француз Эстебан Окон из команды «Альпин» стал победителем Гран-при Венгрии — 11-го этапа ЧМ по автогонкам «Формулы-1». Второе место занял пилот «Астон Мартин» немец Себастьян Феттель. Третьим пришел британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Лидировавший в общем зачете нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал на 10-й строчке. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин сошел с дистанции после столкновения с финским гонщиком «Альфа-Ромео» Кими Райконенном.