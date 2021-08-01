По сведениям издания «Токио спорт», белорусская бегунья Кристина Тимановская намерена просить об убежище в Австрии

Ранее спортивное издание «Споцу Хоти» сообщало со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации, что белорусскую легкоатлетку в настоящий момент перевозят в безопасное место, где она официально подаст соответствующее прошение. Решение отправить спортсменку домой спортивные функционеры приняли после критики Тимановской тренерского штаба за планы заявить ее помимо спринтерских дистанций, еще и на эстафету. В токийском аэропорту Тимановская отказалась садиться в самолет, после этого ее увела полиция. Где сейчас спортсменка и каков ее статус, доподлинно не известно.



Председатель белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя сказала «Эху Москвы», что сейчас Кристине Тимановской обеспечили безопасность. Герасименя добавила, что более полная информация о Тимановской будет известна уже завтра.