Грузовые беспилотные перевозки планируется запустить в первом квартале 2024 года

Как рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, грузовые беспилотники будут следовать в общем потоке машин, поскольку выделять специальную полосу для них слишком дорого. В кабине будет присутствовать человек, но он будет вмешивается только в аварийной ситуации. По словам Белоусова, пассажиров доставлять на беспилотниках пока не планируют.