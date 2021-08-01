СК проводит проверку на комбинате «Каменский» в Ростовской области после гибели людей на заводе, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. По данным Минпромторга, 29 июля на «Комбинате «Каменский» в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента серьезные химические ожоги получили семь человек. Четыре человека погибли.