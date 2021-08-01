Белорусская бегунья Кристина Тимановская намерена подать прошение об убежище

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, которую тренерский штаб сборной Белоруссии на ОИ решил вернуть с Олимпиады на родину, намерена подать прошение об убежище. Об этом пишет японское спортивное издание «Споцу Хоти» со ссылкой на представителя неназванной правозащитной организации. По данным издания, в настоящий момент Тимановскую перевозят в безопасное место. До сих пор она находилась в полицейском участке токийского аэропорта. Рейс, которым ее собирались вывезти, вылетел без нее. Решение о возвращении спортсменки в Белоруссию было принято после того, как она в соцсетях раскритиковала тренерский штаб национальной сборной на Играх в Токио за планы заявить ее помимо спринтерских дистанций еще и на эстафету.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью «Эху Москвы» заметил, что ситуация с Кристиной Тимановской говорит о том, как белорусский режим проникает в спорт и культурную сферу. Болкунец добавил, что в связи с этой ситуацией будет большой международный скандал, и Белоруссия может быть исключена из международного олимпийского комитета.

Японский адвокат из Ассоциации по делам беженцев прибыл к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда. Как передает ТАСС, она заявила, что Тимановская с ней не связывалась и она не знает, находится ли спортсменка в помещении участка. Адвокат добавила, что приехала в аэропорт по собственной инициативе.