Премьер-министр Израиля заявил, что разведка страны располагает доказательствами атаки Ирана на японский танкер

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что разведка страны располагает доказательствами атаки Ирана на японский танкер. По его словам, Израиль ожидает реакции международного сообщества. Беннет добавил, что Иран счел судно целью, связанной с Израилем. Дело в том, что принадлежащий Японии танкер, который шел под флагом Либерии, управлялся компанией израильского миллиардера Эяля Офера, пишет газета Jerusalem post.

В МИД Британии полагают, что за атакой на танкер Mercer Street c большой долей вероятности стоял Иран. Это следует из сегодняшнего заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба. По его словам, атака была избирательной и целенаправленной, и являлась явным нарушением международного права Ираном. В Лондоне подчеркнули, что Иран должен положить конец подобным атакам и обеспечить свободу навигации.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа — подданный Великобритании и гражданин Румынии.