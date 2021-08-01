Разработчики вакцин Moderna и Pfizer, по данным «The Financial Times», повысили стоимость препаратов для стран ЕС

Pfizer повысила стоимость одной дозы препарата более чем на четверть, а Moderna на одну десятую. Таким образом цена составляет 19,5 евро и 25,5 евро соответственно, пишет «The Financial Times» со ссылкой на осведомленный источник.

Причиной роста цен стали результаты исследований, которые показали, что эти вакцины более эффективны при борьбе с коронавирусом, нежели их аналоги компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это, в свою очередь, пишет газета, позволит компаниям получить десятки миллиардов долларов уже к концу этого года. Согласно прогнозам консалтингового агентства Airfinity, что Pfizer удастся заработать около 56 миллиардов долларов, а Moderna свыше 30 миллиардов.

Вместе с тем, собеседники «The Financial Times» рассказали, что Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились на более высокую цену в обмен на обеспечение гарантированных поставок.

Pfizer отказались комментировать стоимость своих лекарств газете. Moderna в свою очередь отметила, что при меньшем объеме заказа цена действительно будет выше.