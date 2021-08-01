Белорусская бегунья Кристина Тимановская все еще остается в полицейском участке токийского аэропорта, откуда ее сегодня должны были по решению белорусских властей отправить домой за критику национальной сборной. Как свидетельствует с места событий корреспондент ТАСС Игорь Беляев, сама Тимановская из участка еще не выходила.

Японское спортивное издание «Споцу Хоти» сообщает, что Тимановскую сейчас перевозят в безопасное место. Спортсменка намерена подавать прошение об убежище.

Рейс на котором белорусская бегунья Кристина Тимановская должна была покинуть Токио, вылетел в Стамбул. Как сообщили ТАСС в аэропорту Ханэда, борт «Турецких авиалиний» вылетел по расписанию".

Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что Тимановскую отправят домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что Тимановская выступит в Токио на дистанциях 100 и 200 м, но тренерский штаб заявил ее и на эстафету 4х400 м. Спортсменка в соцсетях раскритиковала это решение. Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую за это насильно вывозят из Токио. В аэропорту Тимановская заявила «Еврорадио» о том, что намерена просить убежище в Европе и обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить ее отправки домой.