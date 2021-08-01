В США появился новый «эпицентр» распространения коронавируса

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний, это штат Флорида, где число заболевших в день выросло с 1 тыс. в июне до 21 тыс. в июле. На штат приходится пятая часть всех новых случаев коронавируса в сутки. Здесь самый высокий по стране уровень госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Власти Флориды одними из первых отменяли карантинные меры.