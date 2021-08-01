Три человека, пострадавшие в результате ЧП на комбинате в Ростовской области, умерли в больнице

Таким образом, число жертв трагедии увеличилось до четырех. Один сотрудник предприятия умер в пятницу. По данным Минпромторга, 29 июля на комбинате «Каменский» в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента химические ожоги 100% тела получили семь человек.