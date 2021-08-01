Оргкомитет Олимпийских Игр в Токио совместно с МОК сейчас разбирается в ситуации с Кристиной Тимановской

Тренерский штаб сборной Белоруссии по легкой атлетике принял решение отправить бегунью Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сама спортсменка принудительно покидать Японию отказывается. Сейчас она, предположительно, находится полицейском участке токийского аэропорта. Рейс на котором она должна была покинуть Токио, вылетел без нее.

Ранее Тимановская раскритиковала планы тренеров заявить ее помимо дистанций на 100 и 200 м еще и на эстафету, после чего НОК Белоруссии решил вернуть ее домой. Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности заявили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий белорусских спортивных функционеров.