Латушко:Решение о вывозе легкоатлетки Кристины Тимановской из Токио мог принять лично Александр Лукашенко

Решение о вывозе легкоатлетки Кристины Тимановской из Токио в Минск мог принять лично лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Так считает оппозиционный белорусский политик Павел Латушко. У себя в Telegram-канале он связывает решение белорусских властей с критикой Тимановской национальной сборной. Латушко обратился к белорусской диаспоре в Японии, ко всем представителям мировых СМИ, которые сейчас освещают Олимпийские игры, и призвал оказать помощь соотечественнице.