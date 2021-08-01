Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский, как передает ТАСС, будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Ясен Засурский был одним из последних преподавателей, которые работали на журфаке со дня его основания. Соболезнования сегодня выразил президент Владимир Путин, бывший лидер Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин. А также многие политики и общественные деятели, которые учились в МГУ.

Писатель и историк Леонид Млечин отметил, что Ясен Засурский определил жизненный путь большого числа талантливых людей.

Ясену Засурскому был 91 год.