В Берлине сейчас проходят сразу несколько акций протеста против коронавирусных ограничений

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ, к месту проведения одной из них полиция подогнала водометы, но их использовать не стала. Несколько сотен человек разошлись по требованию полиции. При этом газета Morgen post пишет, что есть первые задержания. Сколько именно человек отправили в полицейский участок не уточняется. Накануне протесты против так называемых санитарных пропусков вновь охватили всю Францию. По данным полиции в акциях участвовали 240 тысяч человек, из них 14 тысяч в Париже.
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