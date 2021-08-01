Премьер Израиля Нафтали Беннет заявил о наличии доказательств причастности Ирана к атаке на танкер

По его словам, международное сообщество должно отреагировать. Ранее сегодня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отверг подобное обвинение. Инцидент произошел в четверг вечером в северной части Индийского океана. Танкер был атакован беспилотником. Погибли два члена экипажа.

