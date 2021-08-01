Российские официальные лица продолжают настаивать на версии о том, что Навальный был отравлен якобы за границей

Российские официальные лица продолжают настаивать на версии о том, что Алексей Навальный был отравлен якобы за границей. Глава СВР Сергей Нарышкин предположил, что следы яда появились в пробах Алексея Навального уже за рубежом. Такое мнение он высказал в интервью для youtube-канала «Соловьев.Live».

О том, что Алексея Навального могли отравить после отправки на лечение в Германию, говорил еще в ноябре глава МИДа Сергей Лавров. Чем в таком случае была вызвана кома политика министр тогда не пояснил. В пробах Навального, напомним, три европейские лаборатории нашли следы боевого яда «Новичок». Сам политик утверждает, что его отравили сотрудники ФСБ в России. Навальный уже полгода находится под стражей.