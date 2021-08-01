Спортсмены из России выиграли семь медалей за прошедший день соревнований

Золото из них только одно. Самого заметного успеха российские атлеты добились сегодня в теннисе. Первое место в смешанном парном разряде заняли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. В финале они обыграли пару соотечественников — Елену Веснину и Аслана Карацева, которые, соответственно, стали серебряными призёрами.

Также второе место уже в одиночном мужском турнире взял теннисист Карен Хачанов, проиграв в финале представителю Германии Александру Звереву.

Третье серебро сборной Олимпийского Комитета России принесла мужская команда по фехтованию на рапирах. Отечественные фехтовальщики взяли на этих играх восемь наград, тем самым поставив рекорд страны.

Четвертое и последнее второй место взяла гимнастка Анастасия Ильясова в соревнованиях на разновысоких брусьях.

Остальные медали бронзовые. Обе в боксе. В весовой категории до 69 килограмм награды добился Андрей Замковой, а в категории до 81 килограмма – Имам Хатаев. Последний при этом сказал, что не согласен с решением судей. Российский боксёр заключил, что они незаслуженно отдали победу его оппоненту – представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру.

В целом, у команды Олимпийского Комитета России сейчас 12 золотых медалей. В общем зачёте сборная находится на пятом месте после Китая, США, Японии и Австралии.