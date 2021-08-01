Z Архив новостей новости
5 1 6 691
18:06, 01 августа 2021

Спортсмены из России выиграли семь медалей за прошедший день соревнований

Золото из них только одно. Самого заметного успеха российские атлеты добились сегодня в теннисе. Первое место в смешанном парном разряде заняли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев. В финале они обыграли пару соотечественников — Елену Веснину и Аслана Карацева, которые, соответственно, стали серебряными призёрами.

Также второе место уже в одиночном мужском турнире взял теннисист Карен Хачанов, проиграв в финале представителю Германии Александру Звереву.

Третье серебро сборной Олимпийского Комитета России принесла мужская команда по фехтованию на рапирах. Отечественные фехтовальщики взяли на этих играх восемь наград, тем самым поставив рекорд страны.

Четвертое и последнее второй место взяла гимнастка Анастасия Ильясова в соревнованиях на разновысоких брусьях.

Остальные медали бронзовые. Обе в боксе. В весовой категории до 69 килограмм награды добился Андрей Замковой, а в категории до 81 килограмма – Имам Хатаев. Последний при этом сказал, что не согласен с решением судей. Российский боксёр заключил, что они незаслуженно отдали победу его оппоненту – представителю Великобритании Бенджамину Уиттакеру.

В целом, у команды Олимпийского Комитета России сейчас 12 золотых медалей. В общем зачёте сборная находится на пятом месте после Китая, США, Японии и Австралии.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Грех сравнения с евреем Отождествлять себя с евреями, которых Франция, пометив желтыми звездами, посылала на смерть, — вопиющая бесчувственность и невежество. Появление и укоренение мема там, где это не просто неуместно – кощунственно…

5 307 6 16456 28.07
Новости

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов объяснил свою многомиллионную недвижимость ипотекой Соратники Алексея Навального утверждают, что ему и его жене, телеведущей Ольге Скабеевой принадлежит имущество на 300 миллионов рублей…

5 68 6 66551
Новости

Глава СВР Сергей Нарышкин полагает, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериалы Навального за рубежом По его словам, такие выводы можно сделать из заключений врачей, которые работали с политиком в России…

5 63 6 6752
Блоги

+ Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси – Украины Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство…

5 401 6 54742 28.07
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Российское общество хочет побед Наши союзники — весь спортивный мир, который прекрасно понимает, что травля российского спорта идет не от мельдония, а от политики…

5 96 6 13960 30.07
Блоги

+ Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки 02:42 Жительница Петербурга потребовала увести детей с особенностями развития с детской площадки Женщина начала выяснять у сопровождающих, как они оказались у ее дома, заявила, что дети с аутизмом пугают ее ребенка и попыталась их прогнать…

5 435 6 65774 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Политика пресной воды Получается, что Украина ущемляет жителей полуострова, лишая их права на воду. А, следовательно, хоть и косвенно, элементарного права на жизнь. Это простимулировало Россию на поиск и внедрение самых нетривиальных и даже в чем-то уникальных решений…

5 140 6 21713 31.07
Блоги

+ Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» 00:59 Депутат госсовета Татарстана назвал антипрививочников «безмозглыми баранами» «Необходимо вакцинировать более 60% особей, дабы достичь коллективного иммунитета. И если не получается объяснить какому-либо безмозглому барану или, простите, корове, то ради выживания всего стада их следует заставить»...

5 126 6 20427 27.07
8читать ;смотреть
Блоги

Саня Давыдов плавательный блогер, основатель школы плавания Swim Shot

Станислав Красильников/ТАСС Спортсмен тебе ничего не должен! Не можешь смотреть на проигрыши? Так иди к черту из спорта вообще! Нам не нужны болельщики, поддерживающие только победы!..

5 46 6 8566 26.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Стабильность — признак класса Болеть за наших спортсменов на этой Олимпиаде можно только с выключенным звуком…

5 353 6 76468 28.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Власть старья Путин что способен новым поколениям предложить?«Историческое просвещение» на налоги молодых людей, которые с чавканьем освоит семья Мединского через «военно-историческое общество»? Вместо новой частной экономики, конкуренции, открытости миру, власти заслуг. Где герой не Жуков, а Илон Маск…

5 110 6 24426 31.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Бороться за каждого Вопрос освобождения всех политзаключенных — определяющий для будущего страны. Это вопрос о том, будем ли мы жить в собственной стране без страха или в лагере за колючей проволокой…

5 59 6 13050 28.07
Блоги

Токио-2020 новости Олимпиады

Сергей Бобылев/ТАСС Олимпиада. День 8-й Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова взяли золото в командном турнире…

5 52 6 11854 31.07
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Назад в СССР: вялотекущая шизофрения И вот сегодня, шаг за шагом, происходит реставрация советской модели карательной психиатрии и модификация её применительно к новым реалиям. Ведь для зачистки общественно-политического поля все средства хороши…

5 59 6 13658 26.07
Блоги

Александр Минкин журналист

Святой Иосиф (Джугашвили) Сталин был не жесток, а слишком добр — прощал предателей, прощал виновников поражений и оставлял их на высших командных постах…

5 203 6 51140 29.07
Новости

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио Ранее она раскритиковала начальство…

5 23 6 5936

Популярное за неделю

Новости

Российский дипломат был сегодня вызван в МИД Азербайджана из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского В ведомстве сказали, что временному поверенному в делах посольства была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными словами политика…

5 21 6 15876
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Антивакцинаторство – это в принципе полнейшая дурь, но простительная для народа, которого последние 30 лет все глубже и глубже заталкивают в темное пузырящееся невежество…

5 21 6 74788 28.07
#слушать 51:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы верите Председателю ЦИК Элле Памфиловой?
5 12 6 4775 26.07
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Вирусный прорыв, или Почему болеют вакцинированные В тех местах, где вакцинировано большинство, эпидемия захлёбывается; там, где меньшинство, — она нарастает…

5 219 6 523251 27.07
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Даниил Медведев не отделил себя от корпоративной репутации коллективного спорта, он получает по сусалам и должен уметь отвечать на этот вопрос. А на обиженных воду возят, ребята. Репутацию вы заработали такую, какая есть…

5 58 6 69344 29.07
#слушать 34:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9206712
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4982319

Сегодня в эфире