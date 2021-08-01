Японская полиция взяла под контроль ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Она жаловалась, что ее насильно пытаются отправить на родину из Токио, где проходят Олимпийские игры. Ранее Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

Рейс, на котором должна была лететь в Стамбул Тимановская, отправился в Турцию без спортсменки, передает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что она не проходила регистрацию на самолет. Предположительно сейчас легкоатлетка продолжает находиться в полицейском участке в токийском аэропорту. Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Эху Москвы» также заверила, что Тимановской обеспечили безопасность. По ее мнению, это произошло, в том числе, благодаря широкой огласке.

Всего за два дня до инцидента Тимановская, которая на Олимпиаде должна была выступить в беге на дистанции 200 метров, раскритиковала решение включить ее в список участников эстафеты 4х400 метров. Легкоатлетка утверждала, что белорусский тренерский штаб сделал это без ее ведома.

Позднее Тимановская пояснила, что готова была помочь в забеге, однако ее возмутил тот факт, что ее об этом не предупредили. Тем не менее, видеоролик с ее критикой в адрес белорусских спортивных функционеров показали по государственному телеканалу ОНТ, сопроводив его нелестными комментариями в адрес Тимановской.

В Национальном олимпийском комитете Белоруссии после этого утверждали, что Тимановская прекращает участие в Олимпиаде якобы из-за «эмоционально-психологического состояния» по рекомендации врачей. Спортсменка назвала эти данные враньем, а затем попросила о помощи Международный олимпийский комитет.

В интервью польскому «Еврорадио» легкоатлетка пояснила, что ей приказали собирать вещи и лететь в Белоруссию. Она сказала, что боится возвращаться на родину и планирует попросить убежища в одной из европейских стран.

В МОК и оргкомитете Олимпиады в Токио сообщили, что изучают ситуацию с Кристиной Тимановской.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал спортивным чиновниками и функционерам «не возвращаться в страну» без медалей с Олимпиады в Токио.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью «Эху Москвы» заметил, что ситуация с Кристиной Тимановской говорит о том, как белорусский режим проникает в спорт и культурную сферу. Болкунец добавил, что в связи с этой ситуацией будет большой международный скандал, и Белоруссия может быть исключена из международного олимпийского комитета.