Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин сошел с гонки в Венгрии

Представитель команды «Хаас» столкнулся с финским гонщиком Кими Райконенном, который представляет команду «Альфа-Ромео». Гонка продолжается, лидирует француз Эстебан Окон из команды «Альпин». Никита Мазепин занимает последнее место в общем зачете сезона, он не сумел набрать ни одного очка, передает ТАСС.