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17:33, 01 августа 2021

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что не ожидает нового всеобщего карантина

По его словам в стране достаточно вакцинированных, но ситуация будет ухудшаться, передает телеканал ABC News. Накануне газета Washington post со ссылкой на специалистов опубликовала прогноз, по которому суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США может вырасти в августе до 140-300 тысяч.


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