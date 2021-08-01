Главный инфекционист США Энтони Фаучи сказал, что не ожидает нового всеобщего карантина

По его словам в стране достаточно вакцинированных, но ситуация будет ухудшаться, передает телеканал ABC News. Накануне газета Washington post со ссылкой на специалистов опубликовала прогноз, по которому суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США может вырасти в августе до 140-300 тысяч.