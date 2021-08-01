Руководитель полетов NASA утверждает, что модуль «Наука» закрутил МКС на 540 градусов

Зебулон Сковилл в своем твиттере написал, что орбитальная станция совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем поло-оборота в другую. Ранее в национальном аэрокосмическом агентстве США говорили, что по предварительным данным МКС повернулась на 45 градусов. Модуль «Наука» должны были отправить в космос еще 14 лет назад. В четверг его пристыковали к МКС и спустя три часа из-за сбоя в программном обеспечении на нем самопроизвольно включились двигатели, передает РИА Новости. Чтобы вернуть станцию в нужное положение задействовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».