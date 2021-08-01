Полиция Японии вмешалась в ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую хотели насильно отправить домой. Самолет в Стамбул, на который у нее был билет, вылетел из аэропорта «Ханэда» без спортсменки. Как передает ТАСС, она предположительно находится в полицейском участке. В белорусском Фонде спортивной солидарности сказали нашей радиостанции, что Тимановская сейчас в безопасности. Белорусские чиновники решили снять бегунью с Олимпиады после ее критики в адрес начальства. В аэропорту Тимановская записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету с просьбой о помощи.