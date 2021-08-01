Политолог: Снятие с ОИ белорусской легкоатлетки было предсказуемо, так как идет «зачистка» недовольных режимом

Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, пытались насильно вывезти с Олимпийских Игр в Токио, которая ранее раскритиковала белорусских чиновников. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» белорусский политолог Дмитрий Болкунец, Национальный олимпийский комитет Белоруссии опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской.

«Ситуация со спортсменкой была предсказуема, так как К.Тимановская несколько дней назад записала обращение, в котором она выразила свое возмущение событиями, которые происходили на Олимпиаде. После чего белорусские государственные телеграм-каналы и СМИ развернули травлю против нее, стало очевидным, что у этого будут какие-то последствия. После попытки вывоза ее из Японии, японская полиция взяли спортсменку под охрану. Это говорит о том, что белорусские власти проводят зачистку не только среди чиновников и политиков, но добираются и до спортсменов», — сказал Д.Болкунец.

По словам политолога, белорусские власти ранее уже отстранили несколько белорусских спортсменов, которые претендовали на Олимпийские медали, но их не пустили из-за того, что они не поддержали А.Лукашенко и отказывались подписывать письмо в его поддержку.

«Всех, кто не поддерживает Лукашенко, автоматически записывают во враги народа: известных ученых, артистов, спортсменов. У многих, кто не поддерживает этот режим, в Белоруссии конфискуют дома, которые государство раньше давало. Ставится вопрос о лишении званий народных артистов и заслуженных деятелей Беларуси. Гражданское противостояние, которое Лукашенко запустил в прошлом году, оно продолжается. И что касается скандала в Токио — это очередной вызов мировому сообществу, последствия этого, я думаю, будут. Беларусь быть может исключена из Международного Олимпийского комитета», — отметил политолог.

При этом, заметил Д.Болкунец, что Япония не заинтересована в этом скандале, «возможно она приложит все усилия», для того, чтобы К.Тимановская смогла покинуть территорию Японии и «прилететь туда, куда она захочет».

«Я думаю, что к этой истории подключатся европейские дипломаты и послы, и какая-то из европейских стран предложит ей свою помощь. Очевидно, что, если она сейчас вернется в Минск, ее арестуют и дадут весомый срок за дискредитацию президента Лукашенко или самой Белоруссии. Белорусские власти продолжат ей мстить, и думаю, что ей сейчас выкатят штраф за поездку в Японию и потребуют компенсировать все расходы на ее подготовку к играм», — заключил политолог.

К.Тимановская уже сообщила, что собирается просить политического убежища в Европе.