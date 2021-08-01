Президент Владимир Путин поздравил теннисистов Анастасию Павлюченкову и Андрея Рублева, которые стали олимпийскими чемпионами. По словам главы государства, они убедительно подтвердили лидерские позиции отечественной школы тенниса, говорится на сайте Кремля. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили в смешанном разряде, где в финале встретились две российские пары. Проигравшие Елена Веснина и Аслан Карацев получили серебро. Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что российские спортсмены показывают отличный результат.