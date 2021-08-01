В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

На полуострове введены ограничения на посещение лесов.

Чрезвычайный уровень опасности будет действовать как минимум три дня – с понедельника по среду. Он коснется центральных, южных и восточных районов Крыма, сообщили в республиканском МЧС. На этот период местным жителям запретили посещать леса, разводить костры, а также сжигать мусор, листья и траву во дворах жилых домов. Будет ограничен и въезд в лесные массивы на автомобилях. За нарушение запретов может грозить штраф до 400 тысяч рублей.

Лесные пожары – не первая стихия за последнее время, которое может грозить Крыму. В конце июня и начале июля на полуострове прошли сильные ливни, которые привели к наводнениям. Наиболее серьезная ситуация сложилась в Ялте и Керчи: там паводок привел к проблемам с электричеством и водоснабжением, не исключалась и массовая эвакуация жителей. Улицы в некоторых районах оказались затоплены. Власти оценили ущерб от наводнений в Крыму более чем в 4,5 млрд рублей.

Тем временем мощные лесные пожары зафиксированы в Якутии: по последним данным, в республике горит почти 1,5 млн гектаров лесов.