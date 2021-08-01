Мария Колесникова из СИЗО призвала руководителя Белоруссии перестать бороться с собственным народом

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова из СИЗО призвала руководителя республики перестать бороться с собственным народом. Она находится под стражей уже более полугода.

Мария Колесникова потребовала прекратить абсурдные судебные процессы, не разрушать экономику и успешные предприятия, выпустить людей из тюрем, а также прислушаться к белорусам и начать новый диалог. Её призыв опубликовала немецкая газета Welt am Sonntag. В письменном интервью изданию оппозиционер также призывает белорусов защищать свои ценности и убеждения. Она подчеркивает, что шаг за шагом у них получится построить свободное и открытое общество. Также арестованная отмечает, что Белоруссия – не единственная страна, у которой не получается построить демократию, и сейчас это глобальный вызов.

Мария Колесникова была одним из самых заметных участников протестного движения в августе прошлого года. Она входила в координационный совет оппозиции. Осенью её задержали и попробовали насильно вывезти из республики. Политик тогда порвала свой паспорт и выбросила в окно. В сегодняшнем интервью она отмечает, что не жалеет о своём решении и считает, что поступила правильно. На текущий момент Колесниковой предъявлены обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и создании экстремистского формирования.

Все судебные слушания, связанные с делами против Колесниковой, проходят в закрытом режиме. Ей, как утверждают представители белорусской оппозиции, грозит до 12 лет лишения свободы.