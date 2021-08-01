Белорусский Фонд спортивной солидарности сообщил, что спортсменке Кристине Тимановской уже ничто не угрожает

Сегодня белорусские спортивные функционеры пытались отправить ее с Олимпиады в Токио насильно домой после критики в свой адрес. Об этом нашей радиостанции рассказала глава фонда Александр Герасименя. Кристина Тимановская обратилась за помощью в Международный олимпийский комитет. Там сказали, что изучают ситуацию.