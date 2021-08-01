Премьер-министр Израиля заявил, что разведка страны располагает доказательствами атаки Ирана на японский танкер

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что разведка страны располагает доказательствами атаки Ирана на японский танкер. По его словам, Израиль ожидает реакции международного сообщества. Беннет добавил, что Иран счел судно целью, связанной с Израилем. Дело в том, что принадлежащий Японии танкер, который шел под флагом Либерии, управлялся компанией израильского миллиардера Эяля Офера, пишет газета Jerusalem post. Атака с применением беспилотника произошла на прошлой неделе на севере Индийского океана, погибли два члена экипажа. Власти Ирана отвергают обвинения в причастности к инциденту.