Газета Financial Times узнала, что американские производители повысили стоимость своих вакцин в ЕС

Компания Moderna увеличила стоимость препарата на 13%, а Pfizer на 26%. Теперь цена одной дозы составит, соответственно, 21,5 евро и 19,5 евро соответственно. Издание поясняет, что фармацевты добились пересмотра первоначальных договоренностей, после того как их вакцины показали более высокую эффективность по сравнению со значительно более дешевыми препаратами компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.