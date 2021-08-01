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16:33, 01 августа 2021

Белорусская легкоатлетка попросила о помощи из-за того, что ее насильно отправляют с Олимпиады домой

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская попросила о помощи из-за того, что ее насильно отправляют с Олимпиады домой. Спортсменка сейчас находится в аэропорту Токио.

В Международном олимпийском комитете заявили, что изучают ситуацию. Ранее сообщалось, что белорусские чиновники купили Кристине Тимановской купили билет на рейс до Стамбула, но, как передает ТАСС, регистрацию она не проходила. Накануне спортсменка раскритиковала начальство из-за того, что у сборной не хватило людей на эстафету и ее поставили на соревнования. В национальном олимпийском комитете Белоруссии уверяют, что ее отстранение от завтрашних забегов связано с ее эмоционально-психологическим состоянием.  


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