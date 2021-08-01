Более 1 млн человек прошли полный курс вакцинации в Санкт-Петербурге

Число жителей Санкт-Петербурга, завершивших полный курс вакцинации от коронавируса, превысило 1 млн человек, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Смольного.



«По данным на 31 июля, в Петербурге всего было привито разными вакцинами 1 млн 328 тыс. 491 человек. Из них 1 млн 237 человек полностью закончили цикл вакцинации. Из этого числа однокомпонентной вакциной «Спутник лайт» привито 2 тыс. 371 человек», — говорится в сообщении.



Как отметили в Смольном, в воскресенье на городскую фармацевтическую базу также поступила крупная партия «Спутника лайт» — 91,8 тыс. доз. Всего город по состоянию на воскресенье располагает 181 тыс. 279 дозами различных вакцин от коронавируса. Для вакцинации в Петербурге развернуто 146 пунктов в медицинских организациях. Помимо этого прививки делают выездные бригады, и также привиться можно в 39 мобильных пунктах.



Губернатор города Александр Беглов отметил, что многие жители города ждали появления «Спутника лайт» в прививочных пунктах.