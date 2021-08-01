Задержанную в Москве в пятницу активистку Екатерину Бирюкову до сих пор, по словам адвоката, не отпускают из полиции

Ранее суд отказался рассматривать ее административное дело, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» юрист правозащитного проекта «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов. Сергей Тельнов надеется, что его все же допустят к Екатерине Бирюковой. Она является участницей движения «Другая Россия Эдуарда Лимонова». Ранее в Москве и других городах были задержаны ряд представителей этого движения в связи с протестами за честные выборы.