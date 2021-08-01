Президент журфака МГУ Ясен Засурский, по сведениям ТАСС, будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище

Соболезнования в связи с его смертью сегодня выразили президент России Владимир Путин, бывший лидер страны Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин. Ясен Засурский был деканом факультета журналистики МГУ во времена четырех генсеков КПСС и трех президентов. Ясену Засурскому было 91 год.

