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16:01, 01 августа 2021

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио

Ранее она раскритиковала начальство. Завтра спортсменка должна была на Олимпиаде бежать дистанцию 200 метров, однако сейчас она в сопровождении двух делегатов из сборной Белоруссии находится в зоне вылета из Токио. Ранее ей срочно купили билет на самолет, чтобы увезти в Минск, сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. В Олимпийском комитете Белоруссии сообщили, что спортсменка отстранена от Игр из-за эмоционально-психологического состояния. В интервью «Еврорадио» Тимановская сказала, что боится возвращаться на родину и намерена просить политическое убежище в Европе.

Ранее из-за несданных тестов на допинг до участия в Олимпиаде не допустили 20 спортсменов, включая троих белорусов. Вместо одной из легкоатлеток на дистанцию в 400 метров поставили спринтера Тимановскую. Как позднее спортсменка рассказала на своей странице в социальной сети Инстаграм, для нее это стало полной неожиданностью. Она несколько раз пыталась выяснить у своего руководства, почему так произошло, и почему с ней никто не согласовал изменения, однако ее проигнорировали.

Белорусский фонд спортивной солидарности отправил запрос в Международный олимпийский комитет с просьбой выяснить причины отстранения спортсменки, однако ответ пока не последовал


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