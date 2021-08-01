Уходящий с поста президента Ирана Хасан Роухани извинился за ошибки правительства в годы его правления

Он сказал об этом сегодня на последнем для себя заседании кабинета министров. Его транслировало гостелевидение страны. Роухани отметил, что граждане имеют право быть недовольными ситуацией с уровнем жизни, но подчеркнул, что страна находится под американскими санкциями, которые сравнил с экономической войной. Инаугурация нового президента Ирана Эбрахима Раиси пройдет 5 августа.