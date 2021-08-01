Власти Турции утверждают, что за последние дни удалось потушить более сотни лесных пожаров

По словам чиновников, удалось взять под контроль и распространение огня в районе курортного города Бодрум, из-за которого накануне там эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей. В результате пожаров, которые продолжаются в Турции с начала недели, погибли 8 человек, пострадали более 400.