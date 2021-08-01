Глава СВР Сергей Нарышкин полагает, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериалы Навального за рубежом

Глава СВР Сергей Нарышкин полагает, что отравляющие вещества могли быть добавлены в биоматериалы Алексея Навального за рубежом. По его словам, такие выводы можно сделать из заключений врачей, которые работали с политиком в России. Слова Нарышкина приводит агентство ТАСС. Еще в ноябре прошлого года глава МИДа Сергей Лавров допустил, что Алексея Навального могли отравить в самолете, которым его эвакуировали из Омска в Берлин или на территории Германии. Российские власти категорически отвергают утверждения, что политик был отравлен в России. Три европейские лаборатории нашли в его биоматериалах следы боевого отравляющего вещества класса «Новичок». После лечения в Германии Алексей Навальный вернулся в Россию, где его тут же задержали. Политик уже полгода находится под стражей.