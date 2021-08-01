Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото на Олимпиаде в Токио

Они стали первыми в истории страны олимпийскими чемпионами в смешанном разряде. В финале Павлюченкова и Рублев обыграли соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева, которым вручили серебряные медали. Незадолго до этого российские рапиристы уступили в финале командного турнира французам и стали серебряными призерами. Кроме того, серебро сегодня получил российский теннисист Карен Хачанов, который в финале проиграл представителю Германии Александру Звереву. В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета России на 5-м месте.