Белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, которая раскритиковала чиновников, отправляют с Олимпиады домой

Олимпийский комитет Белоруссии уверяет, что это связано с эмоционально-психологическим состоянием легкоатлетки. Завтра Тимановская должна была участвовать в забеге на 200 метров. Она раскритиковала чиновников из-за того, что у сборной не хватило людей на эстафету. Ее поставили участвовать и в этом виде соревнований. В настоящее время, как передает ТАСС, Тимановская находится в аэропорту Токио. Ей предстоит рейс до Стамбула. Она заявила «Еврорадио», что намерена просить политического убежища в Европе.