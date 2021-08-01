Адвокат: Задержанную нацболку Бирюкову удерживают в полиции, несмотря на то, что допустимые 48 часов уже истекли

Задержанную нацболку (организация запрещена в РФ) Екатерину Бирюкову удерживают в полиции, несмотря на то, что допустимые 48 часов уже истекли. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» адвокат ОВД-Инфо Сергей Тельнов.

«По предварительной информации Екатерина Бирюкова находится в отделе МВД по району Текстильщики г.Москвы. Предельные 48 часов ее задержания, которые возможны, они уже истекли более 2-х часов назад. Но несмотря на это, она по-прежнему удерживается в отделе полиции», — рассказал он.

Накануне, по словам С.Тельнова, Бирюкову так и не доставили в суд, куда ее должны были привезти, так как суд отказался рассматривать ее дело и задержанную вернули обратно в отдел МВД Текстильщики.

Сергей Тельнов сказал, что накануне Е.Бирюковой пытались вменить статью 19.3 КоАП РФ (Неповиновение требованиям сотрудников полиции), и выразил надежду, что его все же допустят к его подзащитной и он узнает, в чем конкретно обвиняют Екатерину, Полиция как минимум в пяти городах России к 31 июля задержала активистов незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова». В Москве 30 и 31 июля были задержаны координатор партии Михаил Аксель, активисты Екатерина Бирюкова и Тимофей Филин.