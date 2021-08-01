Юрист о заявлении главы USADA: Компетенция Тайгарта ограничена национальным уровнем его спортсменов и территорией США

Спортивный юрист Артем Пацев сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что компетенция гендиректора американского антидопингового агентства USADA Трэвиса Тайгарта ограничена национальным уровнем его спортсменов и территорией США.

Ранее глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты допингового тестирования всех российских спортсменов, выступающих на Играх в Токио, и раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК), считая, что наказание российских спортсменов было недостаточно суровым.

«Компетенция господина Тайгарта, как руководителя национального антидопингового агентства США ограничена национальным уровнем его спортсменов и территорией США», — сказал юрист А.Пацев.

По его словам, Т.Тайгарт всегда выражает свои сомнения по поводу иностранных спортсменов, особенно российских, но никогда и никаких сомнений у нет в отношении американских спортсменов. «Особенно тех, кто участвуют в профессиональных лигах, а также студенческих лигах, а это те сферы, особенно в США, где вообще ВАДА не имеет никаких полномочий, и запрещенный список там не используется. Неоднократно уже в ответ на подобные заявления господина Тайгарта, которые и перед и после крупных соревнований появляются, МОК и само Всемирное антидопинговое агентство уже неоднократно советовали ему в первую очередь заняться американскими спортсменами, потому что именно это входит в его прямые и непосредственные обязанности, и ответственность USADA, как национальная антидопинговая организация», — отметил юрист.

А.Пацев также выразил непонимание призывов Т.Тайгарта обнародования результатов тестов у спортсменов, так как в случае обнаружения определенных запрещенных веществ, любой спортсмен, в том числе и российский, был бы уже отстранен от участия в Олимпийских Играх.



«Раскрывать информацию о том, что тест негативный, не содержащий запрещенных веществ, бессмысленно — если его нет, так его и нет. А то, что в тяжелой атлетике, который один из наиболее допингоемких видов спорта, руководство нашей тяжелой атлетики еще 3 год назад в преддверии подготовки к ОИ в Токио, предлагало американской федерации тяжелой атлетики и американскому антидопинговому агентству проводить так называемые кросс-тесты своих спортсменов во избежание каких-либо подозрений, чтобы американские антидопинговое агентство имело право тестировать спортсменов по своему усмотрению в любое время и любых спортсменов, даже на территории России, а мы в обмен могли бы тестировать по своему усмотрению американских тяжелоатлетов на территории США, чтобы подтвердить полную чистоту спортсменов той и другой страны перед ОИ, и таким образом избежать каких-то кривотолков и взаимных обвинений в будущем, вот это предложение было в 2018 году — оно было полностью отвергнуто американской стороной», — сказал А.Пацев.