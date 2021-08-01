Роскомнадзор потребовал от интернет-издания «Такие дела» удалить статью о том, как люди наносят себе повреждения из-за психических расстройств. Речь идёт о тексте 2018-ого года.

Материал под заголовком «Буду резать, буду бить» больше недоступен на сайте интернет-издания. При попытке перейти по ссылке на него, появляется сообщение об ошибке. Автор текста Алена Агаджикова написала на своей странице в «Фейсбуке», что ранее Роскомнадзор обязал редакцию удалить эту статью. В ней были приведены монологи людей, которые без суицидальных намерений сами наносили себе порезы или другие увечья. В частности, эти рассказывали, как переживали тяжёлые периоды и как отказывались от самоповреждения.

Из-за чего Роскомнадзор потребовал удалить эту статью трёхлетней давности – не известно. Ни в ведомстве, ни в интернет-издании эту ситуацию еще не прокомментировали.

Самоповреждение или селфхарм – это термин, который используется в самой статье, считается симптомом различных психических расстройств. Избавляются от него нередко с помощью медикаментозного лечения и психотерапии.

Также накануне Роскомнадзор потребовал от видео-хостинга Youtubе удалить личный канал политика Любови Соболь и канал «Навальный лайв». В ведомстве отметили, что они внесены в реестр запрещённой информации.