Избирательная комиссия муниципалитета в Петербурге не зарегистрировала кандидатов от ЕР из-за недостатка в документах

Избирательная комиссия одного из муниципалитетов Петербурга не зарегистрировала всех кандидатов от «Единой России» из-за недостатка в документах. Отказ получили и все самовыдвиженцы.

Муниципальный избирком петербургского округа Автово не допустил на выборы девятнадцать единороссов из-за того, что они не предоставили нотариальную копию документа о регистрации партийного отделения. Претенденты на участие в голосовании, которые собирали подписи, получили отказ по более курьёзным причинам. В частности, журналиста издания «Сота-Вижн» Анастасию Рогачёву не зарегистрировали в качестве кандидата из-за того, что в её подписных листах не было кавычек у даты голосования, хотя автографы избирателей не вызвали вопросов у экспертов, рассказала Эху сама Рогачёва. К выборам допустили кандидатов от Партии Роста и Справедливой России, депутаты которой составляют большинство в этом муниципальном совете. Отмечу, по словам Рогачёвой, глава избирательной комиссии, которая должна сохранять независимость от местной власти, передвигается на автомобиле, который ей предоставил муниципалитет.

Выборы в муниципальный совет Автово пройдут этой осенью одновременно с голосованием за депутатов госдумы и городского заксобрания.