Азербайджан вручил ноту протеста российскому дипломату из-за высказываний лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Его слова о республике в Баку сочли предвзятыми и оскорбительными.

Для вручения ноты в азербайджанский МИД вызвали временного поверенного в делах России. В ведомстве считают, что некоторые заявления Жириновского провокационны по отношению к государственности Азербайджана и его руководству, а также не этичны и не соответствуют духу дружбы между Москвой и Баку.

Поводом для резкой реакции послужило участие лидера ЛДПР в своей еженедельной программе на радио «Комсомольская правда». Конкретные высказывания, вызвавшие недовольство властей Азербайджана, в Баку не привели. Вместе с тем из расшифровки эфира следует, что Жириновский, комментируя армяно-азербайджанский конфликт, назвал Южный Кавказ «зоной влияния России». Политик также выразил мнение, что Москва должна вернуться, как он выразился, «на все территории Российской империи и Советского Союза», а кроме того, утверждал, что в Азербайджане действует диктатура президента республики Ильхама Алиева. При этом Жириновский настаивал, что азербайджанского лидера могут сместить оппозиционные силы.

В ЛДПР скандал с участием Жириновского пока не прокомментировали.