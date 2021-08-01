Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, которая раскритиковала начальство, насильно вывозят из Токио, сообщает Фонд спортивной солидарности. Ей срочно купили билет на самолет и везут с вещами в аэропорт, хотя завтра у спортсменки должен был состояться забег на Олимпиаде на дистанции 200 метров. Спортсменка рассказала журналистам, что ее выгнали без объяснений. Накануне Кристина Тимановская подвергла критике спортивных чиновников, из-за которых у сборной на Олимпиаде не набралось людей для эстафеты. Как сообщают белорусские СМИ, Тимановская намерена просить политическое убежище в Европе.