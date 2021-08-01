Полиция Пекина задержала популярного в Китае певца из-за обвинений в изнасиловании

Скандал начался с того, что студентка утверждает, что поп-исполнитель Крис Ву изнасиловал ее, когда она была в состоянии алкогольного опьянения на вечеринке в его доме. Девушка утверждает, что на тот момент ей было 17 лет. После этого еще 24 женщины выступили с заявлениями о неподобающем поведении музыканта. Как отмечает Интерфакс, на родине Крис Ву является суперзвездой. Сам он категорически отвергает все обвинения.