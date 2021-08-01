По новым данным полиции Парижа накануне на акции против санитарных пропусков были задержаны 26 человек, об этом сообщает телеканал BFM. До этого была информация о 10 задержанных. Протесты прошли вчера по всей Франции, в них участвовали, по данным властей, более 200 тысяч человек, из них 14 тысяч в Париже. Санитарный пропуск будет содержать данные об иммунитете от коронавируса и будет обязателен для посещения кафе, кинотеатров и концертных залов, а также для пользования воздушным и железнодорожным транспортом.