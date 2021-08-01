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14:34, 01 августа 2021

По новым данным полиции Парижа накануне на акции против санитарных пропусков были задержаны 26 человек

По новым данным полиции Парижа накануне на акции против санитарных пропусков были задержаны 26 человек, об этом сообщает телеканал BFM. До этого была информация о 10 задержанных. Протесты прошли вчера по всей Франции, в них участвовали, по данным властей, более 200 тысяч человек, из них 14 тысяч в Париже. Санитарный пропуск будет содержать данные об иммунитете от коронавируса и будет обязателен для посещения кафе, кинотеатров и концертных залов, а также для пользования воздушным и железнодорожным транспортом.


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