Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

Она стала второй в упражнениях на брусьях. Незадолго до этого также серебряным призером Олимпиады стал российский теннисист Карен Хачанов, который в финале уступил представителю Германии Александру Звереву. В общем медальном зачете команда Олимпийского комитета России остается на 5-м месте. В первой тройке Китай, США и Япония.