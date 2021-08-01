Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского. Об этом сегодня сообщили в Кремле. Соболезнования также выразил бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Ясен Засурский был деканом факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 годы. Затем он был президентом факультета. Ему был 91 год.