Директор СВР утверждает, что западные страны готовят провокации во время выборов в Госдуму

Директор Службы внешней разведки утверждает, что западные страны готовят провокации во время выборов в Госдуму. Глава СВР Сергей Нарышкин сказал, что у соответствующих структур есть информация, по каким точкам будут бить. По его словам, это касается и президентских выборов в 2024 году, передает РИА Новости со ссылкой на интервью Нарышкина ютьюб каналу «Соловьев.Лайв».